Москва, 22 ноября 2019, 15:07 — REGNUM В настоящее время российско-японские отношения если и не зашли в тупик, то поставлены на паузу, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который призвал выводить отношения между Москвой и Токио на качественно новый уровень.
Со стороны России, как заметил Кистанов, такая подача и такое странное отношение к ситуации вызвали известную реакцию, и наступил период охлаждения отношений. Он выразился в том, что в январе, когда в РФ приезжал Абэ, никаких подвижек не произошло. Японские надежды на то, что в июне 2019 года на полях саммита G20 в Осаке будет подписан какой-то рамочный документ, тоже не оправдались. Таким образом, как резюмировал эксперт, в настоящее время в российско-японских отношениях застой.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что самое главное сейчас — это наладить такой процесс сотрудничества России и Японии, который позволит вывести отношения на качественно новый уровень по всем без исключения областям, включая экономическую и внешнеполитическую.
Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: отношения РФ и Японии нужно выводить на качественно новый уровень