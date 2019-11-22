Москва, , 15:07 — REGNUM В настоящее время российско-японские отношения если и не зашли в тупик, то поставлены на паузу, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который призвал выводить отношения между Москвой и Токио на качественно новый уровень.

«Это хорошее пожелание, которое можно только приветствовать, — сказал Кистанов. — Но не более того. В конце 2018 года, когда в Сингапуре Путин и Абэ достигли соглашения о том, чтобы положить в основу дальнейших переговоров по мирному договору советско-японскую декларацию 1956 года, была надежда, что удастся достичь какого-то компромисса. Однако японские политики и СМИ недоумевали — неужели Абэ собирается ограничиться только двумя маленькими островами и отказаться от двух больших? Потом был период некой эйфории с японской стороны — Абэ на могиле отца поклялся, что в следующем году приложит все усилия для подписания мирного договора и решения территориальной проблемы. Японские СМИ уже подавали это как чуть ли не решённое дело. Осталось якобы сделать лишь маленькие штрихи вроде того, что Япония, мол, готова отказаться от финансовых претензий по поводу «незаконной оккупации Россией» островов и так далее».

Со стороны России, как заметил Кистанов, такая подача и такое странное отношение к ситуации вызвали известную реакцию, и наступил период охлаждения отношений. Он выразился в том, что в январе, когда в РФ приезжал Абэ, никаких подвижек не произошло. Японские надежды на то, что в июне 2019 года на полях саммита G20 в Осаке будет подписан какой-то рамочный документ, тоже не оправдались. Таким образом, как резюмировал эксперт, в настоящее время в российско-японских отношениях застой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что самое главное сейчас — это наладить такой процесс сотрудничества России и Японии, который позволит вывести отношения на качественно новый уровень по всем без исключения областям, включая экономическую и внешнеполитическую.

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