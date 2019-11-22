Смертельный лифт Левченко: к чему приводят игры с безопасностью людей

Марат Крайнов, 22 ноября 2019, 15:07 — REGNUM Не секрет, что у родственников многих высокопоставленных чиновников после назначения (или выборов) на ответственный пост моментально просыпаются предпринимательские таланты. Одно дело, когда дети, жёны и прочая близкая и дальняя родня окучивают какие-то безобидные потребительские секторы — это, может быть, вещь коррупциогенная, но в целом не несущая непосредственной угрозы жизни и здоровью сограждан. И совсем другое дело, когда окружение высокопоставленных чиновников начинает влезать в бизнес, который сопряжен со сложными техническими устройствами и технологическими процессами, нарушение которых вследствие различных сговоров, картельных соглашений и несправедливого доступа к ресурсам и госконтрактам приводит к человеческим трагедиям.

Шахта лифта
Шахта лифта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Именно так обстоят дела в Иркутской области, где сейчас идут масштабные рейды силовиков в рамках уголовного дела, в котором фигурируют структуры, близкие к сыну губернатора региона Сергея Левченко. Все это происходит на фоне острейшего кризиса с выплатой компенсаций пострадавшим от весенних паводков — и в особенности в Тулунском районе. Как показывает мониторинг ОНФ, многие жители так и не могут получить положенные компенсации, средства на которые выделены из федерального бюджета. Многим подтопленцам приходится нанимать адвокатов, чтобы получить деньги, — в то время как губернатор Левченко еще совсем недавно нагло врал в глаза президенту, утверждая, что все проблемы в районах природного бедствия успешно решаются. В последнее время, впрочем, у Сергея Левченко голова забита совершено другим — он занят спасением себя от неминуемого политического краха, а собственного сына — от маячащего на горизонте уголовного дела за многомиллионные растраты государственных средств и завышение контрактов по линии подконтрольной ему фирмы «Звезда».

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Irkobl.ru

И спасать сына-махинатора есть от чего, тем более что оперативники ФСБ и сотрудники Следственного комитета проводили накануне в Минэкономразвития Иркутской области целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Предыстория дела такова — белорусское предприятие ОАО «Могилёвлифтмаш» было привлечено властями Иркутской области на площадку Усольской ТОРЭС, в результате чего было создано предприятие «Могилёвлифтмаш-Усолье». Это предприятие, в свою очередь, занималось, по сути, отверточной сборкой лифтов из белорусских комплектующих для «Звезды», которой принадлежит контрольный пакет в 51% в самом сборочном предприятии. А вот уже «Звезда» напрямую связана с семьей губернатора Левченко и конкретно с его сыном Андреем. Важно отметить, что «Звезда» еще в прошлом году заключила с Фондом капремонта Иркутской области несколько договоров, в рамках которых в регионе подлежали замене 246 лифтов в таких городах как Ангарск, Саянск, Усолье-Сибирское, а также непосредственно в областном центре. При этом суммы на установку одного лифта были завышены как минимум на 100 тысяч рублей по сравнению с рыночным предложением у других организаций.

Как отмечается в официальном заявлении Следственного комитета, в рамках расследования дела о завышении стоимости установки лифтов был задержан один из компаньонов Андрея Левченко Олег Хамуляк: «Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, задержан директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, в период 2018—2019 годов Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда». Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере».

Однако у истории с лифтами помимо чисто коррупционной стороны есть также и другая, человеческая. Или — античеловеческая. Как отмечалось в многочисленных материалах местных средств массовой информации, «Звезда» существенно сорвала сроки выполнения работ, но даже установленные лифты представляли для жителей скорее опасность, чем удобство. Вот, в частности, журналисты рассказывают историю из Ангарска, где в феврале текущего года новый лифт чуть не рухнул с шестого этажа, еле успев затормозить на третьем — в результате многие пенсионеры, живущие в доме, отказываются на нём ездить и мучаются, поднимаясь на верхние этажи.

Смертельный лифт Левченко: к чему приводят игры с безопасностью людей
Смертельный лифт Левченко: к чему приводят игры с безопасностью людей
Fraza.ua

А вот другой вопиющий случай — меняя лифт (напомним, «Звезда» подозревается Следственным комитетом в преступном завышении стоимости этих работ), работники предприятия, аффилированного с сыном губернатора Сергея Левченко, попросту просверлили стену в соседнюю квартиру, да не куда-нибудь, а прямо в детскую. Вообще чудо, что ребёнок, находившийся в тот момент в кроватке, не пострадал. Родители естественно в шоке, вот как описывает ситуацию отец ребенка Валерий: «Сначала она, конечно, заплакала. Потом жена пришла, взяла на руки. Потом всё нормально было, слава Богу, обошлось. Мы кроватку сразу же переставили в другую комнату. Здесь она уже не стоит, мы не знаем, что они еще будут делать. А то вдруг еще чего-нибудь здесь понасверлят».

Проблемы с работой «Звезды» при этом продолжают множиться. В очередном сюжете журналисты из Ангарска отмечают, что замененный буквально в прошлом году по программе капремонта лифт в одном из домов уже сломался. Вот как описывает ситуацию член инициативной группы дома №17 Виктор Петрук: «Управляющей компанией была написана претензия в адрес ООО «Звезда» — это подрядчик, который занимался демонтажем старого оборудования и монтажом нового оборудования. Была подана претензия по поводу остановки лифта с указанием причины и ссылкой на исполнительную работу ООО «Вертикаль». На что не было никакого ответа со стороны «Звезды».

Ещё в прошлом году на крайне халатную, ненадлежащую работу «Звезды» обращали внимание в местной прокуратуре. Так и. о. прокурора города Ангарска Ирина Шебалкова указывала на то, что именно фирма, связанная с семейством губернатора Сергея Левченко, несет ответственность за срыв сроков работа по капремонту: «Я считаю, что это всё связано исключительно с некачественным выполнением работ теми, кому это поручено. Потому что ООО «Звезда» не все работы и не на всех объектах выполняет самостоятельно. Потому что им предоставлена такая возможность, и они ею воспользовались, и ряд объектов обслуживают субподрядчики. Совершенно точно, что 30 ноября лифты запущены не будут, об этом откровенно рассказывает генеральный директор фирмы подрядчика. Его организация получила приказ об остановке ремонтных работ. У фонда капремонта есть сомнения в качестве оборудования подъемников».

Форма прокурора
Форма прокурора
Vsemetri.com

Жители Ангарска при этом уже не знали, где искать управу на «Звезду», которая почти на год оставила без лифтов жителей многоэтажек, значительная часть которых — пенсионеры и люди, по состоянию здоровья неспособные подниматься каждый день на 9 или 10-й этаж. Вот, в частности, как об этом рассказывает житель дома № 1, 7-го микрорайона Ангарска Александр Чурин: «Лифты не работают уже год. У меня по этой причине мама не выходит на улицу, у нее колени больные. И спускаться и подниматься она не сможет. И вот куда обращаться? В администрацию? Президенту писать? Чтобы Владимир Владимирович уже непосредственно сам позвонил и сделал дело? Я не знаю! Это безобразие, самое натуральное!».

И таких историй в местных средствах массовой информации можно найти в избытке. В итоге получается, что лифтовая мафия, связанная с семьей губернатора Левченко, не просто украла почти 185 миллионов рублей в рамках довольно сомнительного госконтракта с региональным Фондом капремонта, не только поставила под угрозу жизнь ребёнка, пробурив стену, но и занималась медленной пыткой несчастных пенсионеров, которым не посчастливилось жить в домах, обслуживаемых «Звездой». Странно, что эти злоупотребления так долго копились и по ним не было движений в рамках расследований соответствующих уголовных дел. Не хочется думать, что за торможением работы следствия стояло окружение Сергея Левченко, но это объяснение представляется самым простым и логичным. Теперь правоохранительным органам предстоит распутать весь клубок вокруг «Звезды» и ответить на главный вопрос: какова в этой истории степень участия и вины семьи губернатора Сергея Левченко и его лично.