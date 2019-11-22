Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Молодежное движение «Посмей» проводит акцию протеста около Службы государственной безопасности Грузии. Полиция задержала шесть участников акции. Участники акции пообещали повесить замок на ворота СГБ. Об этом 22 ноября сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Участники акции неоднократно попытались блокировать вход в здание. После этого они вышли на проспект Важа Пшавела с целью перекрыть проезжую часть дороги, за этим несколько раз последовало противостояние между активистами и полицейскими.

«В движении «Посмей» объединены абсолютно все политические партии, минус одна и этот минус один — «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Мы пришли сегодня сюда, так как СГБ это контора личной охраны Бидзины Иванишвили», — заявили на акции.

Пять задержанных являются членами движения «Посмей», еще один — сын лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили — Бека Нателашвили.

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