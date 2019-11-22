Симферополь, 22 ноября 2019, 15:01 — REGNUM Без одобрения западных кураторов украинские власти не решились бы устраивать Крыму энергетическую блокаду. Об этом 22 ноября по случаю четвёртой годовщины заявил со своей страницы в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, российский полуостров отрезали от электроснабжения 22 ноября 2015 года в результате подрыва опор линий электропередач, идущих с Украины. В регионе был объявлен режим ЧС. Энергоснабжение полуострова было полностью восстановлено 11 мая 2016 года.
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