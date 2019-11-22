Красноярск, , 14:59 — REGNUM Депутаты заксобрания Красноярского края обратились в Министерство здравоохранения России из-за ситуации с лекарствами для онкобольных детей. Как написал на своём сайте инициатор обращения Илья Зайцев, жители региона жалуются на невозможность получения для лечения детей качественных лекарств из-за рубежа.

В частности, отмечается, что на территории РФ нет используемого для лечения лейкозов препарата «Винкристин-Тева», включённого в число жизненно необходимых лекарственных препаратов. В некоторых клинических ситуациях это ставит под угрозу весь процесс лечения от онкологического заболевания.

«Наличие в свободном обороте исключительно российского препарата «Веро-Винкристин» лишает врачебное сообщество возможности выбора наиболее подходящей для каждого пациента терапии», — говорится в обращении.

В ноябре этого года врачи краевого клинического центра охраны материнства и детства зарегистрировали пять случаев нежелательных реакций на применение российского препарата. При этом импортное лекарство существенно дороже отечественного, что накладывает ограничения на его закупку за счёт бюджетных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в ближайшие два года может резко вырасти смертность от онкологических заболеваний. По мнению директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева профессора Алексей Масчана, такой прогноз вероятен, если в стране не изменятся правила закупки лекарств.

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