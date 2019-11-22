Симферополь, , 14:56 — REGNUM Спровоцировав энергетическую блокаду Крыма, украинские власти подвергли опасности более двух миллионов человек, однако оперативная и профессиональная работа российских структур помогла избежать катастрофы. Об этом 22 ноября по случаю четвёртой годовщины заявил со своей страницы в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Жизнь и здоровье более чем двух миллионов человек подверглись реальной опасности. Масштабной катастрофы удалось избежать только благодаря оперативным и профессиональным действиям энергетиков, сотрудников МЧС, слаженной работе органов власти», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым полностью отрезали от электроснабжения 22 ноября 2015 года в результате подрыва опор линий электропередач, идущих с Украины. В регионе был объявлен режим ЧС. Энергоснабжение полуострова было полностью восстановлено 11 мая 2016 года.

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