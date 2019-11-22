Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Американский Центр стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic & Budgetary Assessments — CSBA) в своём исследовании, санкционированном Конгрессом США, раскритиковал подходы министерства обороны США к радиоэлектронной войне. По мнению центра, «усилия Пентагона расфокусированы и, вероятно, потерпят неудачу». CSBA считает, что нужен «радикально новый подход, который может перехитрить Россию и Китай». Об этом пишет военный онлайн журнал Breaking Defense.

В бюджете на 2020 финансовый год Пентагон запрашивает 10,1 миллиарда долларов (в его несекретной части) на цели радиоэлектронной борьбы. Львиная доля идет на традиционные платформы, такие как глушитель следующего поколения для EA-18G Growler и система SEWIP для надводных военных кораблей ВМС США. CSBA утверждает, что эти платформы большие, они дорогие, у них есть люди на борту, их радары, радио и глушители выдают свое присутствие врагу, испуская мощные сигналы.

В то же время Китай и Россия вложили значительные средства в традиционные платформы — самолёты, корабли и тяжёлые грузовики, нагруженные мощными антеннами. США просто не могут соответствовать им на своих условиях, предупреждает CSBA.

Вместо этого США должны опередить своих противников, развернув новое поколение технологий и тактики. Речь идёт о создании сети пилотируемых и беспилотных систем с относительно недорогими дронами, активно излучающими сигналы, в то время как остальная часть сил остается тихой, скрытной и живучей.

Это многодоменная командно-диспетчерская сеть, которая может объединять силы с воздуха, суши, моря, космоса и киберпространства, реорганизуясь по мере необходимости на лету. Цель: «создать рассеянную, гибкую силу, за которой не поспевают централизованные системы авторитарных противников США».

Авторы разработки CSBA говорят, что данная система по сути похожа на Uber. Командир вводит задачу для выполнения, определяет подразделения, которые будут доступны для выполнения задачи, вводит некоторые ограничения, такие как географические границы, сроки и т. д., и система в ответ предлагает некоторые сценарии действий. Чтобы разработать данные сценарии, система запускает аукцион по всем доступным единицам, чтобы определить, какие из них могут наилучшим образом выполнить задачу.

То есть эта система РЭБ работает во многом так, как алгоритм Uber: соответствует желаемым точкам посадки пассажира и местам назначения с доступными водителями за считанные секунды, миллионы раз в день.