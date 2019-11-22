Варшава, , 14:45 — REGNUM Суд в Польше арестовал на три месяца задержанных в понедельник, 18 ноября, троих сотрудников Центрального бюро следственной полиции (CBSP) и одного сотрудника Центрального антикоррупционного бюро (CBA). Об этом сообщает «Польское радио».

"Районный суд Кракова-Средместье в Кракове удовлетворил ходатайства прокуратуры о применении трехмесячного содержания под стражей в отношении четырех служащих, задержанных Агентством внутренней безопасности», — сообщил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын.

18 ноября Агентством внутренней безопасности (ABW) были задержаны глава правления CBSP в Жешуве Петр Дж., его предшественник на этом посту Кшиштоф Б., бывший глава правления CBSP в Белостоке и одновременно бывший сотрудник правления в Жешуве Дамиан В., а также бывший директор отделения CBA в Жешуве Роберт П.

Всем четверым задержанным прокуратура предъявила обвинения о превышении полномочий и неисполнении обязанностей в целях личного обогащения.

Ранее по этому громкому делу уже были арестованы 16 человек. На протяжении 20 лет сотрудники спецслужб покрывали работу на Подкарпатье нелегального «эскортного агентства», которое содержали выходцы с Украины братья Евгений и Алексей Р. Расследование проводит Малопольский отдел департамента по делам организованной преступности и коррупции Краевой прокуратуры в Кракове.