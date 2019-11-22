Москва, , 14:44 — REGNUM Около 2,5 млн жителей Крыма являются потенциальными преступниками для Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») в ходе круглого стола.

«На сегодняшний день 2,5 млн крымчан — потенциально преступники на Украине. И мест в СИЗО на всех не хватит. Всех крымчан нужно тогда уничтожить? Потому что каждый имеет свое мнение, каждый выразил позицию по тому, как он будет дальше жить. И сегодня они являются преступниками, на каждом уголовное производство», — заявила Поклонская.

Она напомнила, что Генпрокуратура РФ в соответствии с международными нормами запросила уголовное производство к себе, однако украинская сторона молчит.