Симферополь, , 14:57 — REGNUM Энергетическая блокада Крыма — акт государственного терроризма, направленного на разрушение экономики полуострова и причинение максимального ущерба населению. Об этом 22 ноября по случаю четвёртой годовщины заявил со свое страницы в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На тот момент наш регион на 80% зависел от транзита электроэнергии с Украины. После подрыва опор линий электропередач, произошедшего в ночь с 21 на 22 ноября, Крым был полностью обесточен. Это вполне соответствовало гнилой сущности украинского режима: разрушить то, что он не строил, использовать инфраструктурную зависимость, сложившуюся в советские времена в единой стране, в качестве оружия массового поражения. По сути энергоблокада стала актом государственного терроризма, направленным на разрушение экономики Крыма, на причинение максимального ущерба населению», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым был полностью отключен от электроснабжения 22 ноября 2015 года в результате подрыва четырех опор линий электропередач, идущих с Украины. В регионе был объявлен режим ЧС. Ситуацию удалось улучшить путем поэтапного запуска энергомоста «Кубань — Крым» с территории Краснодарского края. Энергоснабжение полуострова было полностью восстановлено 11 мая 2016 года.

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