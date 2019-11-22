Симферополь, 22 ноября 2019, 14:57 — REGNUM Энергетическая блокада Крыма — акт государственного терроризма, направленного на разрушение экономики полуострова и причинение максимального ущерба населению. Об этом 22 ноября по случаю четвёртой годовщины заявил со свое страницы в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, Крым был полностью отключен от электроснабжения 22 ноября 2015 года в результате подрыва четырех опор линий электропередач, идущих с Украины. В регионе был объявлен режим ЧС. Ситуацию удалось улучшить путем поэтапного запуска энергомоста «Кубань — Крым» с территории Краснодарского края. Энергоснабжение полуострова было полностью восстановлено 11 мая 2016 года.
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