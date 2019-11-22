Женева, Швейцария, , 14:39 — REGNUM Дания дала разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2», тщательно проанализировав его воздействие на окружающую среду, заявили в компании-операторе газопровода Nord Stream 2 AG 22 ноября, сообщает ТАСС.

В компании прокомментировали желание Украины оспорить в суде разрешение Дании на строительство газопровода в своих территориальных водах.

«Решение Датского энергетического агентства предоставить разрешение на строительство основано на тщательной оценке воздействия на окружающую среду, а также на заявлениях экспертных властей Дании и широких консультациях, как на национальном, так и международном уровне», — рассказал представитель Nord Stream 2 AG.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина изучит возможности оспорить решение датских властей в суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков сообщил, что из-за постоянной ставки на конфликт с Газпромом Украина потеряет больше, чем могла бы потерять при более разумном поведении.

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