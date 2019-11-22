Аддис-Абеба, , 14:23 — REGNUM Посол Индонезии в Эфиопии, Джибути и Африканском союзе Аль Бусира Баснур намерен улучшить деловые связи между Индонезией и Джибути, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Обсуждение состоялось во время семинара под названием «Экономическое обновление Индонезии», организованного посольством Индонезии в Аддис-Абебе (Эфиопия) в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Джибути.

«Форум будет способствовать осуществлению экономического сотрудничества между странами через приложения в режиме реального времени», — заявил Аль Бусира Баснур.

Известно, что в семинаре приняли участие около 50 бизнесменов из Джибути.

Напомним, Индонезия и Джибути установили дипломатические отношения в 1979 году. В 2018 году объем двусторонней торговли двух стран составил 211,5 млн долларов США.