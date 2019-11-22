Приштина, , 15:40 — REGNUM Посол США в Косово Филип Коснетт и представительница ЕС в Косово Наталья Апостоловадали интервью албанскому новостному агентству Telegrafi, в которых призвали новое правительство Косово, в которое войдут представители ранее находившихся в оппозиции партий «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово» занять новую, проактивную позицию в диалоге с Сербией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол США подчеркнул, что затягивание диалога с Косово не способствовало ни улучшению экономической ситуации в крае, ни укреплению его позиций на международной арене и подчеркнул, что даже США не смогут помочь Косово интегрироваться в международное сообщество, пока между Сербией и Косово не будет заключено окончательное всеобъемлющее соглашение .

«Для ЕС критически важно, чтобы новое правительство как можно скорее приступило к работе, которая его ожидает. ЕС, как и всегда, будет помогать правительству Косово. Очень важно возобновление диалога с Белградом», — заявила представительница ЕС.

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