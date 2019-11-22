Москва, , 14:21 — REGNUM В Совфеде настаивают на передаче России задержанного террориста в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

«Думаю, что Турция с учетом сегодняшнего состояния наших отношений может пойти нам навстречу. Лично у меня не сомнений, что террорист должен предстать перед судом именно в той стране, где он совершал свои злодеяния», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Он считает допустимым ставить вопрос о выдаче террориста России.

«Если в ходе следственных действий подтвердится, что задержанный турецкими спецслужбами боевик ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по кличке Юсуф Худа, входящий в состав ее высшего руководства, являлся организатором терактов в нашей стране, то вполне допустимо ставить вопрос о выдаче его России», — отметил парламентарий.

Турки поймали в Сирии боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу. Уточняется, что задержанный в Сирии Турцией является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге.