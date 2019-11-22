Нью-Дели, , 14:23 — REGNUM Генеральный прокурор Индии Коттаян Катанкот Венугопал выступил в защиту ограничений прав и свобод кашмирцев после отмены особого статуса штата Джамму и Кашмир. Об этом 22 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном заявлении в Верховном суде страны Коттаян Катанкот Венугопал подчеркнул, что благодаря действиям правительства ни один гражданский не погиб в Джамму и Кашмире после отмены статьи 370 Конституции Индии. По словам генерального прокурора, если бы власти Индии не ограничили мобильную связь в регионе, экстремисты и сепаратисты продолжили бы дестабилизировать ситуацию в Джамму и Кашмире.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет. В настоящее время в Верховном суде Индии проходят слушания о законности действий федерального правительства.