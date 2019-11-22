Киев, , 14:18 — REGNUM Фото ксерокопии американского паспорта главы парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии опубликовал бывший депутат Рады Игорь Мосийчук 22 ноября на своём telegram-канале.

По его словам, паспорт под номером 453 241 738 был выдан 3 июля 2017 года и действителен до 2 июля 2027 года.

Отметим, что в паспорте перепутаны местами имя и фамилия.

Напомним, ранее Мосийчук заявил, что Арахамия получил гражданство США, будучи одним из основателей американской компании TemplateMonster, которую он позже продал частному инвестфонду.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, что примерно треть депутатов парламентской фракции «Слуга народа» являются иностранными агентами. Кроме того, иностранцы контролируют крупнейшие компании Украины, такие как «Нафтогаз», «Ощадбанк» и «Укрзализныцю».