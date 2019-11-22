Москва, , 14:15 — REGNUM Массовый исход террористов с территории Сирии в Россию удалось предотвратить. Об этом сегодня, 22 ноября, на заседании Совета безопасности РФ, на котором обсуждались перспективы развития Вооружённых сил России на период до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства констатировал, что личный состав Воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, военной полиции в полном объёме справился с поставленными задачами и не допустил массового исхода с этой территории САР боевиков в РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что после военной операции, которую Турция начала в Сирии в октябре 2019 года, на свободе оказались сотни террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что точной информации о количестве сбежавших из мест заключения боевиков у МВД нет, однако «по имеющейся на данный момент информации, речь идёт о нескольких сотнях» террористов.

Сыромолотов отметил, что это стало возможным «из-за общей эскалации напряжённости в Заевфратье и в силу незаконного иностранного военного присутствия в Сирии».

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