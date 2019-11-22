Симферополь, 22 ноября 2019, 14:08 — REGNUM Между Крымом и Турцией и Крымом возобновили паромное сообщение, прерванное в 2017 году. Об этом ИА REGNUM 22 ноября сообщили в автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее паромное сообщение работало между Севастополем и Зонгулдаком, однако в марте 2017 года по решению турецкой стороны оно было прервано.
Об этом: Прекращение паромного сообщения с Турцией связано с экономическим спором
Читайте развитие сюжета: Поклонская: Турция сделала шаг в сторону признания российского Крыма