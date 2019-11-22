Ново-Огарево, Московская область, , 14:09 — REGNUM Прогноз и анализ возможного изменения международной ситуации необходимы России, чтобы правильно развивать свой военный потенциал после развала договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 22 ноября на заседании Совета безопасности.

Он отметил, что расторжение договора американской стороной стало ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями. Предлог для выхода был надуманным, но теперь в мире усиливается напряжённость из-за угрозы распространения ракет такого класса.

«В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможное изменение международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором рассказал о перспективах развития Вооружённых сил до 2030 года.