Дамаск, , 14:02 — REGNUM Российские ВКС 20 и 21 ноября 2019 года провели крупнейшую воздушную операцию над сирийской провинцией Идлиб. По южной оси провинции были нанесены десятки ударов с воздуха. Именно в этом районе ожидается предстоящее наступление Сирийской арабской армии. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Война с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © REGNUM

Основными целями были узлы снабжения террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая контролирует большую часть провинции Идлиб. Наблюдатели оценивают эти удары ВКС РФ как самые мощные в ноябре.

Ряд подробностей об эффективности ударов российской авиации в Сирии привёл ТГ-канал «Майор и Генерал». По информации канала, благодаря работе ВКС РФ полному уничтожению подвергся отряд «Хадж Хассан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Храйтане. Кроме того, в этом районе в результате авиаударов уничтожено пять полевых командиров, похороны которых прошли 20 ноября.

Группировки «Джейш Омар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш Аль-Бадия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящие в террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), понесли тяжёлые потери в живой силе — более 20 убитыми.

В связи с тяжёлыми потерями падает моральный дух боевиков, участилось дезертирство. Главари «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынуждены были направить дополнительные силы в районы населённых пунктов Кафер-Хамра и Храйтан, чтобы подавить возникшую после российских авиаударов панику.

«Майор и Генерал» пишет, что рядовые боевики «боятся, что удары продолжаться и не желают оставаться на передовой, пока их «братья» «отжимают» оливковое масло у крестьян».