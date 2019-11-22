Сеул, , 14:07 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи отправилась в Японию для участия в совещании глав МИД G20, которое проходит в Нагое с 22 по 23 ноября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Кан Гён Хва решила принять участие в совещании 22 ноября после заседания Совета национальной безопасности.

Как утверждает один правительственный источник, министру иностранных дел страны необходимо присутствовать на совещании, чтобы предотвратить разрыв дипломатических отношений с Японией.

Кроме того, аналитики предполагают, что существует возможность встречи Кан Гён Хва и ее японского коллеги Мотэги Тосимицу в рамках совещания глав МИД G20.

Известно, что представитель Южной Кореи будет присутствовать на совещании глав МИД только 23 ноября, после чего вернётся на родину.