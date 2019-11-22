Нагоя, Япония, , 13:59 — REGNUM Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги намерен в ближайшее время посетить Москву, чтобы обсудить вопросы мирного договора с Россией. Об этом он сказал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

«Я бы хотел в скором времени посетить Россию и провести обстоятельные дискуссии, в том числе и переговоры по мирному договору», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио продолжит «плотные» переговоры, касающиеся решения территориального спора и заключения мирного договора с Россией. Также он дал положительную оценку результатам, которых оба государства достигли в последние годы.

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