Москва, , 13:56 — REGNUM Подготовку к визиту в Россию президента Сербии Александра Вучича сопровождают попытки недоброжелателей омрачить это событие, однако у них ничего не выйдет. Об этом заявил 22 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что в Кремле действительно готовятся принять Вучича и считают его визит очень важным. Существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит, добавил Песков.

«Мы убеждены в том, что у этих сторон это не получится», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский лидер подтвердил, что готовится прибыть в Россию 4 декабря. Подготовка встречи глав России и Сербии проходит на фоне инцидента с отставным сербским подполковником, которого якобы пытался завербовать российский дипломат. Вучич заявил, что произошедшее не повлияет на отношения двух стран.

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