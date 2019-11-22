Рамалла , , 14:03 — REGNUM Официальные лица Палестины обвинили израильских поселенцев, проживающих на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, в нападении на палестинцев, об этом 22 ноября сообщает Associated Press.

Представитель региона Наблус Гасан Даглас в комментарии журналистам агентства отметил, что израильские поселенцы совершили нападение сразу на пять палестинских деревень и подожгли несколько автомобилей.

Представители правоохранительных органов Израиля заявили, что проведут расследование, посетив указанный регион.

Напомним, после «Шестидневной войны» в 1967 году власти Израиля оккупировали ряд палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В настоящее время здесь проживают сотни тысяч граждан еврейского государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Израиля опять арестовала губернатора Иерусалима