Мумбаи, Индия, , 14:22 — REGNUM Лидер правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) и министр дорожного транспорта, автомобильных дорог и грузоперевозок Индии Нитин Гадкари выразил сомнения относительно жизнеспособности оппозиционного альянса «Шив сены», «Индийского национального конгресса» (ИНК) и «Партии националистического конгресса» (ПНК). Об этом 22 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В интервью изданию Нитин Гадкари заявил, что альянс оппозиционных партий является «оппортунистическим союзом». По мнению министра южноазиатского государства, данный блок не продержится более 6−8 месяцев. «Данный союз объединяет идеологически противоположные политические силы и был создан лишь для того, чтобы не пустить БДП к власти», — заключил он.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования победу одержал правящий блок партий «Бхаратия джаната парти» и «Шив сена», однако впоследствии альянс распался из-за внутренних разногласий по вопросу распределения министерских портфелей. Без поддержки «Шив сены» БДП не смогла сформировать правительство. В настоящее время «Шив сена» и оппозиционный блок ИНК — ПНК ведут переговоры по условиям формирования правительства Махараштры совместными усилиями.