Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Сотрудничество компетентных органов США и Белоруссии расширяется. Об этом в Вашингтоне заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, сказано в сообщении ТАСС от 22 ноября.

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«Оно всегда было элементом нашего более широкого взаимодействия. Сейчас оно действительно расширяется. Расширяется, естественно, в областях противодействия киберпреступности, терроризму, организованной преступности», — сказал замглавы МИД Белоруссии.

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Военное сотрудничество Белоруссии с США, по словам Кравченко, было возобновлено в 2015 году. Оно «продолжается, недавно был согласован очередной план взаимодействия», однако не является «каким-то особо развитым, масштабным», отметил чиновник.

В Вашингтоне прошла конференция по белорусско-американским отношениям. Участие в ней приняли Олег Кравченко, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент и эксперты по «сдерживанию России».

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