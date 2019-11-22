Мумбаи, Индия, , 13:53 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) уступит пост главного министра Махараштры ультраправой националистической партии «Шив сена» ради разрешения политического кризиса в регионе. Об этом 22 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Высокопоставленный деятель ИНК Маникрао Тхакаре, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что блок «Индийского национального конгресса» и «Партии националистического конгресса» (ПНК) готов уступить пост главного министра Махараштры ультраправой «Шив сене». По словам политика, данный вопрос даже не поднимался на переговорах партий.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования победу одержал правящий блок партий «Бхаратия джаната парти» и «Шив сена», однако впоследствии альянс распался из-за внутренних разногласий по вопросу распределения министерских портфелей. Без поддержки «Шив сены» БДП не смогла сформировать правительство. В настоящее время «Шив сена» и оппозиционный блок ИНК — ПНК ведут переговоры по условиям формирования правительства Махараштры совместными усилиями.