Нагоя, Япония, , 13:34 — REGNUM Отношения России и Японии необходимо выводить на качественно новый уровень. Такое заявление сделал 21 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях заседания глав МИД стран G20, которое проходит в Нагое.

«Самое главное сейчас — наладить такой процесс нашего сотрудничества, который позволит вывести отношения на качественно новый уровень по всем без исключения областям, включая экономическую и внешнеполитическую», — заявил глава российского дипломатического ведомства.

По его мнению, новый уровень отношений позволит вести государствам более тесное сотрудничество. Лавров также отметил, что данную тему следует обсудить более подробно в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября Мотэги рассказал, что рассчитывает на встречу с Лавровым в рамках заседания глав МИД G20, где планирует обсудить, в том числе, проблему мирного договора между Россией и Японией.