Исламабад, , 13:51 — REGNUM На депутатов от «Народной партии Пакистана» в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) приходится половина всего зарегистрированного оружия в парламенте (50 из 100).

Об этом сообщило пакистанское информационное агентство Dawn, ссылаясь на результаты изучения деклараций парламентариев. Депутаты от «Народной партии Пакистана» оказались самыми вооруженными: представители с оружием в личном владении заседают в обеих палатах парламента. Примечательно, что у депутатов правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») также немало вооружения: в списке значатся 20 таких парламентариев.

Самым «вооруженным» депутатом парламента информационное агентство Dawn назвало экс-президента страны, сопредседателя «Народной партии Пакистана» Асифа Али Зардари, чей «арсенал» оценивается в 16,6 миллионов рупий (8,3 миллиона рублей).