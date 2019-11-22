Вильнюс, , 13:16 — REGNUM Профсоюзы работников литовской образовательной сферы сегодня, 22 ноября, объявили о предупредительной забастовке, которая состоится 28 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причиной стало неисполнение правительством, по утверждениям профсоюзных деятелей, договорённостей о повышении зарплат учителям в 2020 году. В проекте бюджета власти заложили на 62,2 млн евро меньше, чем было заранее оговорено с работниками сферы образования.

По словам главы профсоюза науки и образования Литвы Эгидиюса Миляшинаса, «возможностей уступить ещё раз мы не видим». «Без возможности обеспечить высокие стандарты образования по всей территории Литвы мы можем забыть о возвращении эмигрантов или прогрессе страны», — подчеркнул он.

Напомним, Литва после вступление в ЕС ежегодно теряет десятки тысяч граждан, которые эмигрируют в более развитые страны Евросоюза. Зачастую это представители самой молодой и активной части населения. Сегодня в Литве проживает уже менее 2,8 млн человек.