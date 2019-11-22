Киев, , 13:16 — REGNUM Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что у его семьи нет средств для оплаты залога, который у него будет требовать суд.

Об этом городской глава сообщил 21 ноября в эфире регионального телевидения.

Отметим, что по информации украинских СМИ, речь идет о сумме 50 млн грн (порядка 2 млн долларов), о которой Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать перед судом.

«Я себе с трудом представляю, где они ту сумму насчитали… Моя декларация публичная — моя зарплата, и то, что жена получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина», — заявил Садовый.

Он отметил, что если действительно суд назначит такую сумму, он будет обращаться к людям или продавать имущество.

ИА REGNUM напоминает, что накануне 21 ноябряСадовому вручили подозрение следователи специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мэра Львова подозревают в злоупотреблениях во время операций с земельными участками, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн. Дата судебного заседания по этому вопросу пока неизвестна.