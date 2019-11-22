Лахор, Пакистан, , 13:48 — REGNUM 22 ноября международная правозащитная организация Amnesty Intrnational опубликовала «призыв к немедленному действию», обращаясь к властям Пакистана с призывом улучшить ситуацию с качеством воздуха в многомиллионном Лахоре (провинция Панджаб).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в Amnesty Intrnational считают, что плохое качество воздуха в Лахоре несет угрозу всем жителям города. «Меры правительства по борьбе со смогом в городе недостаточны, что порождает серьезные опасения по поводу прав человека», — заявил Риммель Мохидин, активист организации в Южной Азии. Amnesty Intrnational призвала всех своих членов обратиться к правительству Пакистана с требованием «обратить внимание на кризис» и принять срочные меры, чтобы защитить жизни и здоровье людей.

Напомним, что в недавно опубликованном рейтинге качества воздуха пакистанский Лахор занял второе место в списке городов с самым плохим воздухом, уступив только столице Индии Нью-Дели.