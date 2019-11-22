Москва, , 13:10 — REGNUM Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») подняла проблему уголовного преследования сотрудников прокуратуры и сотрудников полиции Крыма и Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

«В отношении каждого сотрудника прокуратуры Крыма возбуждено уголовное производство на Украине. Я инициировала через Генпрокуратуру РФ запросить уголовное производство в отношении сотрудников прокуратуры нам, в Россию, потому что мы имеем право расследования», — сказала она в ходе круглого стола в Госдуме.

Однако, по ее словам, предложение упирается в препятствие.

«Но проблема в том, что Украина не признает наше гражданство и вменяет нам и госизмену и пособничество терроризму», — говорит депутат.

«Если бы были инициативы, как забрать эти уголовные производства в России, мы граждане РФ», — попросила Поклонская.