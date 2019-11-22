Копенгаген, , 13:49 — REGNUM Полиция ФРГ установила два контрольно-пропускных пункта на границе с датскими городами Крусо и Падборг. Досматриваться будут все машины, следующие из Дании в Германию с тем, чтобы пресечь проникновение преступников и других нежелательных лиц на территорию ФРГ. Контроль, по словам немецкой полиции, вводится лишь на время.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что все границы страны должны охраняться более тщательно. Данный призыв прозвучал после того, как преступник из Ливана проник на территорию Германии несмотря на то, что въезжать в страну ему запрещено. Глава немецкого ведомства заявил также, что население «потеряет веру в систему предоставления убежища в ФРГ», если нелегалы будут постоянно нарушать запрет на въезд в Германию. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Дания ввела временный пограничный контроль с ФРГ в 2016 году. Он действует до сих пор. В результате, за весь этот период во въезде на территорию Дании отказали двум тысячам человек.