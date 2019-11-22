Киев, 22 ноября 2019, 13:07 — REGNUM Главу религиозной организации «Киевский патриархат» Филарета не допустили к участию в официальных траурных мероприятиях в честь так называемого «голодомора», заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 22 ноября на своём telegram-канале.
По его словам, один из фигурантов скандала — Святослав Юраш — является депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа».
Напомним, ранее киевский суд отменил приостановку ликвидации «Киевского патриархата». Филарет сначала согласился войти в ПЦУ, а затем заявил, что его обманул Порошенко. Он попытался отменить своё же решение, однако это не позволил сделать суд.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве объявили об открытии ресторана, где можно попробовать «голодоморную» пищу, которую готовили люди в 30-е годы XX века.
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Отметим, что 23 ноября на Украине отмечают годовщину так называемого «голодомора». Факт голода, поразившего многие регионы СССР, включая РСФСР, украинские пропагандисты превратили в миф о «геноциде украинского народа», который якобы организовало руководство страны.
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