Киев, , 13:07 — REGNUM Главу религиозной организации «Киевский патриархат» Филарета не допустили к участию в официальных траурных мероприятиях в честь так называемого «голодомора», заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 22 ноября на своём telegram-канале.

«Делается это низкое и подлое дело с подачи бывших учеников «патриарха» Филарета, которые сейчас объединились в ПЦУ (раскольничья Православная церковь Украины — ИА REGNUM) экс-президента Петра Порошенко, Минкультуры и Госкомрелигии», — отметил Мосийчук.

По его словам, один из фигурантов скандала — Святослав Юраш — является депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа».

«Если президент [Владимир] Зеленский и офис президента… не обратят внимание на межконфессиональное противостояние… они рискуют не только потерять рейтинг, но и оказаться в дискуссии церковного вопроса, навязанного Порошенко», — подытожил Мосийчук.

Напомним, ранее киевский суд отменил приостановку ликвидации «Киевского патриархата». Филарет сначала согласился войти в ПЦУ, а затем заявил, что его обманул Порошенко. Он попытался отменить своё же решение, однако это не позволил сделать суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве объявили об открытии ресторана, где можно попробовать «голодоморную» пищу, которую готовили люди в 30-е годы XX века.

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Отметим, что 23 ноября на Украине отмечают годовщину так называемого «голодомора». Факт голода, поразившего многие регионы СССР, включая РСФСР, украинские пропагандисты превратили в миф о «геноциде украинского народа», который якобы организовало руководство страны.

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