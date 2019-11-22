Джакарта, , 13:02 — REGNUM Правительство Франции хочет привлечь больше иностранных студентов, особенно из Индонезии, для получения высшего образования через кампанию под названием «Выбери Францию», сообщает Antara.

Открывая эту кампанию в Джакарте, посол Франции в Индонезии и Восточном Тиморе Оливье Шамбар заявил, что Франция в настоящее время является пятой по величине страной, принимающей иностранных студентов со всего мира.

«Мы подготовили различные удобства, в том числе упростили административные процедуры в форме виз и размещения, а также предоставили 1500 лекционных программ на английском языке», — заявил посол Франции в Индонезии.

Напомним, согласно данным французского института в Индонезии, число индонезийских студентов, продолжающих обучение во Франции, составляет 1022 человека. В целом количество иностранных студентов в стране в настоящее время достигнет 343 тысяч человек.