Лондон, , 12:59 — REGNUM «Великобритания взяла курс на выход из Евросоюза, и в рамках проекта «Глобальная Британия» мы видим, что наши возможности сотрудничества по различным направлениям будут только возрастать», — заявил 21 ноября в Лондоне председатель белорусского Совмина Сергей Румас британскому принцу Майклу Кентскому.

Румас констатировал: двусторонние связи — экономические, политические, гуманитарные, военные — развиваются очень хорошо. Он подчеркнул: «Правительство Белоруссии прилагает все усилия, чтобы контакты только расширялись».

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«Для нас очень важна экономическая составляющая «Восточного партнерства». Мы активно взаимодействуем с международными финансовыми институтами, такими как ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, и завтра рассчитываем подписать многомиллионные соглашения», — цитирует Румаса пресс-служба правительства Белоруссии.

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Совмин Белоруссии проинформировал о запланированном участии делегации официального Минска в инвестиционном форуме «Восточного партнёрства». Мероприятие проводится в Лондоне.

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