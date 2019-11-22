Бишкек, , 12:57 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не имел и не имеет общих бизнес-проектов с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром. Об этом 22 ноября заявила пресс-секретарь президента республики Толгонай Стамалиева, сообщает издание 24.kg.

Она прокомментировала журналистское расследование, в котором утверждается якобы причастность действующего главы государства к контрабандным схемам. Пресс-секретарь президента обратила внимание, что доказательством связи Жээнбекова и Абдукадырова, причастного к контрабанде, является фото бизнесмена на инаугурации.

«Тут мы больше видим желание сыграть на эмоциях людей. Однако и этот эмоциональный штрих не имеет под собой твердой почвы», — сказала Стамалиева. По её словам, приглашением людей на инаугурацию занимался аппарат правительства экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Пресс-секретарь добавила, что правоохранительные органы примут во внимание все новые сведения опубликованные в журналистском расследовании.

Отметим, в ноябре СМИ Киргизии опубликовали журналистское расследование о коррупции в республике. Его авторы считают, что Хабибула Абдукадыров причастен к выводу из республики миллионов долларов, а также к коррупционным схемам на таможне.