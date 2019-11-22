Батуми, Грузия, , 12:53 — REGNUM В порт Батуми вошел патрульный корабль ВМС Франции «Командант Биро». Визит проходит в рамках французско-грузинского сотрудничества в оборонной сфере. Об этом 22 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В рамках визита будут проведены совместные учения в открытом море с участием французских моряков, сотрудников береговой охраны и сил специального назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в порт Батуми зашли два военных корабля постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2).