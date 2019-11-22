Багдад, , 12:58 — REGNUM Шиитский лидер Ирака аятолла Али Систани призвал власти страны поторопиться с проведением избирательной реформы, об этом 22 ноября сообщает Al Arabia.

«Мы подтверждаем свою убежденность в необходимости скорейшего принятия закона о выборах, так как наша страна находится в серьезном кризисе», — подчеркнул Систани во время проповеди в священном городе Кербела.

Духовный лидер иракских шиитов редко выступает публично по политическим вопросам, однако исключением являются серьезные государственные кризисы. Мыслитель имеет огромное влияние на общественное мнение шиитской части Ирака.

Как передавало ИА REGNUM, с начала октября 2019 года в Ираке проходят массовые акции протеста, вызванные недовольством граждан коррупцией и падением уровня жизни. В ходе столкновений с полицией погибли сотни демонстрантов.

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