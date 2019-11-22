Нью-Дели, 22 ноября 2019, 12:53 — REGNUM Согласно плану на 2019 год, вооруженные силы Индии в апреле завершили первый этап испытаний системы противоракетной обороны, который может защитить безопасность индийской столицы Нью-Дели и её финансового центра Мумбаи. Индия планирует начать второй этап испытаний по созданию системы противоракетной обороны и новые ракетные испытания в 2020 году, чтобы зонт противоракетной обороны мог охватить восточную территорию страны.
Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на сайт министерства обороны Китая China Military Online. По мнению китайских экспертов, система ПРО Индии предназначена для защиты от ракетного удара Пакистана. Как Индия, так и Пакистан обладают ядерными арсеналами.
Для ускорения испытаний ракет в Индии создан первый плавучий испытательный полигон. Он представляет собой платформу для запуска ракет и наблюдения за ними. Предполагается начать использование данной платформы в 2020 году.
Новый индийский плавучий испытательный полигон на самом деле представляет собой судно длиной 200 метров и шириной 60 метров с водоизмещением 10 тысяч тонн. Он оснащен самыми современными фотоэлектрическими средствами слежения за ракетами, радиолокационными устройствами слежения и телеметрии S-диапазона, а также морской стартовой платформой и центром управления запуском.
Автор ИА REGNUM ранее анализировал решение Евросоюза приступить к созданию в Европе противоракетной системы собственного производства.