Нью-Дели, , 12:53 — REGNUM Согласно плану на 2019 год, вооруженные силы Индии в апреле завершили первый этап испытаний системы противоракетной обороны, который может защитить безопасность индийской столицы Нью-Дели и её финансового центра Мумбаи. Индия планирует начать второй этап испытаний по созданию системы противоракетной обороны и новые ракетные испытания в 2020 году, чтобы зонт противоракетной обороны мог охватить восточную территорию страны.

Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на сайт министерства обороны Китая China Military Online. По мнению китайских экспертов, система ПРО Индии предназначена для защиты от ракетного удара Пакистана. Как Индия, так и Пакистан обладают ядерными арсеналами.

Для ускорения испытаний ракет в Индии создан первый плавучий испытательный полигон. Он представляет собой платформу для запуска ракет и наблюдения за ними. Предполагается начать использование данной платформы в 2020 году.

Новый индийский плавучий испытательный полигон на самом деле представляет собой судно длиной 200 метров и шириной 60 метров с водоизмещением 10 тысяч тонн. Он оснащен самыми современными фотоэлектрическими средствами слежения за ракетами, радиолокационными устройствами слежения и телеметрии S-диапазона, а также морской стартовой платформой и центром управления запуском.

Автор ИА REGNUM ранее анализировал решение Евросоюза приступить к созданию в Европе противоракетной системы собственного производства.