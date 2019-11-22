Москва, , 13:13 — REGNUM Антироссийская статья появилась на страницах японской газеты «Никкэй», в ней говорится о размещении ракет средней дальности в ядерном оснащении, которое якобы осуществляет Россия. Это ложное утверждение, говорится в опубликованном 22 ноября сообщении МИД России.

Речь идет о статье «Допущенное Д. Трампом сближение Анкары и Москвы отразится на единстве НАТО». В МИД напомнили, что, несмотря на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), все действия России с такими ракетами будут носить только ответный характер.

«Отмечаем намеренное нагнетание японским изданием «Никкэй» антироссийских настроений», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве призвали редакцию японской газеты внимательней относиться к публикациям о российской внешней политике.