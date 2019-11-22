Вильнюс, , 12:45 — REGNUM Власти Вильнюса должны вернуть в государственный бюджет более 0,5 млн евро за то, что 10 лет незаконно сдавали административное помещение площадью 3,1 тыс. квадратных метров, которое итак принадлежит не городу, а государству. Такое решение принял Апелляционный суд Литвы, удовлетворив иск правительства к самоуправлению Вильнюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оказалось, что помещения в центре Вильнюса, на площади Европы, 10 лет сдавалось для нужд Департамента госбезопасности Литвы. Кроме помещений, площадью 3,1 тыс. квадратных метров, главная спецслужба пользовалась автомобильным паркингом на 30 мест. Всё это, постановил суд, итак являлось собственностью государства.

Площадь Европы в Вильнюсе — сердце делового Вильнюса, главный бизнес-район города. На неё расположено здание самой мэрии, офисы сотен компаний, главные штаб-квартиры банков и иных финансовых учреждений, самая большая гостиница в Вильнюсе, различные госорганы, такие, как Центр регистров и другие стратегические учреждения.