Вильнюс, , 12:44 — REGNUM

В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 22 ноября, проходят торжества по случаю перезахоронения найденных несколько лет назад останков главарей мятежа против царской России в 1863—1864 годах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Торжественные мероприятия заняли весь центр Вильнюса. В них принимают участие президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, представители правительства Украины, другие гости.

На Кафедральной площади, где уже состоялось торжественное построение армейских частей и вынос гробов из Дворца правителей, собрались зрители, многие из которых держат бело-красно-белые флаги белорусских националистов, украинские флаги, польские, много литовских триколоров. Комментирующие прямую трансляцию по разным литовским ТВ, которая продолжается в настоящий момент, говорят о том, что это событие «объединяет эти угнетённые народы в борьбе против России», «которая за несколько лет потускнела», «наши страны разделили противоречия», но «герои того восстания нам сегодня указывают, кто настоящий враг». При этом главарей восстания называют «общими» для Литвы, Польши, Белоруссии и Украины. О том, что мятежники «общие герои», накануне говорил и Дуда с Науседой.

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Главаря мятежа Константина Калиновского судили за совершённые им преступления против государства и кровавый террор против крестьян и православного духовенства в Северо-Западном крае Российской империи (включавшем территории нынешних Белоруссии и Литвы). По приговору трибунала он был повешен в Вильно.

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