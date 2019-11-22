Кишинёв, , 13:00 — REGNUM Посольство России в Молдавии выступило с резкой критикой очередного акта вандализма в отношении памятника советским солдатам. Официальное заявление было опубликовано 21 ноября на сайте российского дипломатического представительства.

«С негодованием узнали об очередном позорном акте осквернения памяти героев Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении посольства.

В сообщении отмечается, что лейтенант В.Е.Суворин, чья мемориальная плита была разбита вандалами, в 1941-м году, командуя взводом пулеметчиков, два дня удерживал оборону превосходящих сил противника.

Также российское посольство сообщило, что в МИД Молдавии была направлена соответствующая нота, а сотрудники дипмиссии на месте происшествия встретились с представителями местных властей.

Как передавало ИА REGNUM, об осквернении памятника, посвященного советским воинам, возле молдавского села Кошница Дубоссарского района стало известно 21 ноября. Вандалы разбили мемориальные плиты и нанесли оскорбительные надписи. Разбитые плиты планируется восстановить.