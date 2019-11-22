Ньянза , , 12:36 — REGNUM Уголовный суд города Ньянза на юге Руанды начал слушания по делу независимого журналиста Фокуса Ндайизеры, передает ВВС Swahili.

По версии следствия, Ндайизеру и 13 других лиц обвиняются в причастности к терроризму, подстрекательству молодежи к вступлению в повстанческую группировку и формированию вооруженной группировки с целью свержения правительства.

Все они опровергли предъявленные обвинения, отмечают репортеры. Это, по их словам, удивило прокурора, который заявил, что в 2018 году задержанный Ндайизера признал свою вину и выразил готовность содействовать следствию.

По словам прокурора, во время задержания у Ндайизейру были обнаружены взрывчатые вещества. Кроме того, он предъявил переписку в WhatsApp в качестве доказательства связи журналиста с официальным представителем одной из группировок Кассином Нтамуханга, который в настоящее время проживает в изгнании в Мозамбике.

Репортеры отмечают, что дополнительные слушания по делу были назначены на 28 ноября 2019 года.

Напомним, Ндайизейру работал на несколько СМИ в Руанде, а также регулярно писал статьи для ВВС Kinyarwanda-Kirundi.