Приштина, , 13:43 — REGNUM 22 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай в интервью для Fax news заявил, что национальное воссоединение (то есть объединение Албании и Косово) неизбежно состоится.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай подчеркнул, что Албания станет сильной только после присоединения к ней Косово, однако только сильное Косово сможет сделать Албанию сильной.

Также косовский политик прокомментировал проект создания «Балканского мини-Шенгена»:

«Сербия отрицает наше существование, но требует свободного передвижения людей, товаров. Мы не хотим «мини-Шенген», мы хотим «Шенген». Мы ориентируемся на НАТО, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Невозможно, чтобы мы вступили в «мини-Шенген», пока Сербия нас не признает. За день до встречи в Охриде Заев (премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев) в позвонил Тачи (Хашим Тачи, президент Косово) и пригласил его на саммит. Но нельзя уведомлять о саммите за день до его проведения».

Напомним, Хашим Тачи отказался участвовать в саммите лидеров стран Западных Балкан 10 ноября. Также на саммит не прибыли лидеры Боснии и Герцеговины и Черногории. В результате саммита лидеры Албании, Сербии и Северной Македонии подписали декларацию о дальнейших шагах по развитию проекта «Балканского мини-Шенгена».

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