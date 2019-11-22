Минск, , 12:22 — REGNUM Выборное законодательство Белоруссии не будет меняться перед выборами президента страны в 2020-м году. Об этом 22 ноября сообщила председатель белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Конечно, закон меняться не будет. Нет на это времени», — сказала журналистам глава ЦИК.

Как передавало ИА REGNUM, представители комиссии от ОБСЕ, которые прибыли в Белоруссию для наблюдения за ходом выборного процесса, заявили, что парламентские выборы в стране, завершившиеся 17 ноября, якобы не соответствуют демократическим стандартам. Одним из замечаний было то, что белорусские власти не изменили выборное законодательство в соответствии с рекомендациями ПАСЕ.

Напомним, проведение выборов президента Белоруссии запланировано на август 2020 года.