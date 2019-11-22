Киев, , 12:19 — REGNUM Более 450 участников протестов в Киеве в 2014 году подозреваются в совершении преступлений, из них 46 уже получили обвинительные приговоры. Об этом заявил руководитель военной прокуратуры Украины Виктор Чумак, передает 22 ноября украинский «24 канал».

Он уточнил, что всего подозреваемых — 455 человек, среди них 48 — это высшие должностные лица, а 220 — сотрудники правоохранительных органов. Это в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи.

Всего в суд направлено 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. Суд признал виновными 59 человек, в 46 случаях вынесен обвинительный приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре исполнители расстрела на Майдане, известные как «грузинские снайперы», назвали организаторами преступления Парубия, Пашинского и Саакашвили.

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