Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM Швейцария является одним из самых главных торговых партнеров и инвесторов Казахстана. Об этом 22 ноября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Швейцарии Ули Маурером, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев отметил, что участие представителей швейцарского бизнеса в официальном визите Маурера в Нур-Султан позволит придать более глубокое содержание встрече.

Президент Швейцарии, в свою очередь, отметил, что за последние годы стороны демонстрируют рост взаимной торговли. Маурер отметил близость целей и идеалов двух стран. «Я думаю, что обмен визитами будет способствовать дальнейшему укреплению связей», — сказал Маурер.

Напомним, посольство Швейцарии в Нур-Султане было открыто в 2008 году. В августе 2016 года посол конфедерации в Казахстане был назначен Урс Шмид. Товарооборот между двумя странами по итогам 2018 года составил $3,1 млрд, в том числе $2,9 млрд — казахстанский экспорт.

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